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    Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti

    Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 10:25
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    Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti

    Şu sıralar sıkıntılı günler geçiren Bülent Ersoy'a, bir kötü haber daha ulaştı. Ersoy'un babası Fikret Erkoç, vefat etti.

    EVDE DÜŞMÜŞTÜ

    Erkoç, evinde olduğu sırada talihsiz bir kaza geçirmiş; yere düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un, tedavi altına alındığı bilgisine ulaşılmıştı.

    Erkoç'un bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi, Bülent Ersoy'un Instagram hesabından duyuruldu.

    Bülent Ersoy un babası hayatını kaybetti #1

    Bülent Ersoy un babası hayatını kaybetti #2

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