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- Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 10:21
- Güncelleme : 05.10.2021 - 10:25
Şu sıralar sıkıntılı günler geçiren Bülent Ersoy'a, bir kötü haber daha ulaştı. Ersoy'un babası Fikret Erkoç, vefat etti.
EVDE DÜŞMÜŞTÜ
Erkoç, evinde olduğu sırada talihsiz bir kaza geçirmiş; yere düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un, tedavi altına alındığı bilgisine ulaşılmıştı.
Erkoç'un bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi, Bülent Ersoy'un Instagram hesabından duyuruldu.