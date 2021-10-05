Bülent Ersoy'un babası hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Şu sıralar sıkıntılı günler geçiren Bülent Ersoy'a, bir kötü haber daha ulaştı. Ersoy'un babası Fikret Erkoç, vefat etti.

EVDE DÜŞMÜŞTÜ

Erkoç, evinde olduğu sırada talihsiz bir kaza geçirmiş; yere düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un, tedavi altına alındığı bilgisine ulaşılmıştı.

Erkoç'un bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi, Bülent Ersoy'un Instagram hesabından duyuruldu.