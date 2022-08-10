Bülent Ersoy'un dostu Fevzi Siverek mezarlık muhabbetini anlattı

Bülent Ersoy'un yakın dostu Fevzi Siverek, Diva ile arasında geçen konuşmanın perde arkasını anlattı

Diva Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini kırmış, bir süre tedavi gördükten sonra geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybetmişti. Bülent Ersoy'un, babasının cenazesinde çekilen görüntüleri geçtiğimiz mayıs ayında yeniden gündem olmuştu.

"E ben sığmam"

Videoda Ersoy, kazılan mezarı göstererek Fevzi Siverek'e "Çok dar değil mi?" diye soran ve 'Standart' cevabını alan Ersoy, "E ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki." dedi. Siverek'in, Diva'ya "Seninkini daha büyük yapacağız." yanıtı olay olmuştu.

Fevzi Siverek, sosyal medyada çok konuşulan o diyaloğun perde arkasını anlattı: "Merhum babasının vefatında mezar başında kendiliğinden gelişen bir diyalogdur. Orada otururken, defin yapılacak mezarı herhalde küçük buldu. Ben işlerle uğraşırken kendisinin 'bu küçük değil mi?' sorusuna 'standart' dedim. O bir daha sordu. 'Ben buna sığmam ki' dedi. Ben öbür arkadaşlara cevap verirken 'Ben ne olacağım' dedi. Hemen yanı başında bir aile mezarı vardı. Onu göstererek 'sizinkini daha geniş yapacağız, böyle bir şey' dedim."

Bülent Ersoy'un mezarlıktaki anları: Ben buraya sığamam ki ViDEO



