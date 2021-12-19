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    Bülent Ersoy'un hikayesi beyazperdeye taşınıyor

    Usta sanatçı Bülent Ersoy, hayatını konu alacak belgesel için gelen teklife onay verdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 16:31
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    Bülent Ersoy'un hikayesi beyazperdeye taşınıyor

    Sesi, müziği, tarzı ve hayatıyla her zaman ilgi çeken Bülent Ersoy'un hayat hikayesi magazin gündeminin her zaman çok konuşulanları arasında yer alır...

    Son günlerde ekibinin sahte koronavirüs testi ile gündeme gelen Diva, konserlerine devam ederken, sevenlerine bir müjde verdi.

    Mustafa Keser ile Benzemez Kimse Sana adlı programını olaylı bir şekilde sonlandıran Ersoy, yeni bir projeye "evet" dedi.

    HAYATI FİLM OLUYOR

    69 yaşındaki sanatçı, ayrıca hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini duyurdu.

    Bülent Ersoy, henüz yapımcılarıyla masaya oturmadığı için gençliğini ve şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

    "GERÇEKLERİ BİLSİNLER"

    “Hayatınız film oluyor neler düşünüyorsunuz?” sorusuna 69 yaşındaki sanatçı, “Hepsini yeniden yaşayacağım için acaba kaldırabilecek miyim? Çünkü o günleri yeniden yaşıyor olacağım. Ben yaşarken en azından doğruları insanlar bilsinler. Sonradan yalan yanlış bir şeyler olmasın. Benden kendi ağzımdan duysunlar gerçekleri. Bir Bülent Ersoy geldi geçti. Hayatımı canlandıracak kişiyi bilemem. Beni kim oynar düşünmedim, zaten henüz imzalamadım” ifadelerini kullandı.

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