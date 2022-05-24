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    Bülent Ersoy'un mezarlıktaki anları: Ben buraya sığamam ki

    Bülent Ersoy'un mezarlıktaki anları: Ben buraya sığamam ki

    Geçtiğimiz yılın ekim ayında babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Bülent Ersoy'un mezarlıkta bulunduğu sırada yanındaki kişilerle olan diyaloğu dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 12:42
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    2020 yılında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz sene ekim ayında babası Fikret Erkoç'un acısıyla sarsıldı.

    Diva'nın babasının mezarında söyledikleri aylar sonra ortaya çıktı.

    Mezarlığın kazıldığı sırada mezar başında siyahlar içinde oturarak bekleyen Ersoy mezar yerini küçük buldu.

    "Ben ne olacağım, standart mezarlığa sığamam ki"

    Bülent Ersoy’un "Çok dar değil mi?" sorusuna "Yok standart" yanıtını alması sonrası verdiği tepki olay oldu.

    Ersoy, "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki?" dedi.

    "Sana daha büyük yapacağız"

    Ersoy'un yanında duran kişi ise "Sana daha büyük yapacağız" yanıtını verdi.

    Sosyal medyada gündem olan bu diyalog defalarca kez paylaşıldı.

    Bülent Ersoy un mezarlıktaki anları: Ben buraya sığamam ki #1

    Bülent Ersoy un mezarlıktaki anları: Ben buraya sığamam ki #2

    Bülent Ersoy un mezarlıktaki anları: Ben buraya sığamam ki #3


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