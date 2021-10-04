Bülent Ersoy'un orkestrasının cezası belli oldu

Kıbrıs'ta verecekleri konser için ülkeye giriş yaparken sahte PCR test sonucu ile yakalanan Bülent Ersoy’un orkestra ekibine, 1 ay hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz ay bir otelde konser vermek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrasının, PCR testlerinin sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

Sahte PCR test sonucu ile yakalanan Bülent Ersoy’un orkestrasının cezaları belli oldu.

ORKESTRA ŞEFİ 45, ÜYELER DE 1 AY HAPİS CEZASI ALDI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 21 kişilik orkestranın şefi, 45 gün hapis cezasına çarptırılırken orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi.

Ayrıca Sağlık Üst Kurulu kararına aykırı olarak sanıkların ülkeye girişine izin verilip konser vermelerini sağlayan politikacı ve bürokratlara soruşturma açılması emri de verildi.

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