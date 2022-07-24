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    Bülent Ersoy'un yeni imajı

    Siyah saçlarını kızıl rengine boyatan 'Diva', İzmir’de bir düğüne gitti. Son halini sosyal medyadan paylaşan Bülent Ersoy, “İzmir'deki müstesna bir düğün için yola çıktım” yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 13:40
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    Bülent Ersoy'un yeni imajı

    Usta sanatçı Bülent Ersoy, imaj değişikliğine gitti.

    Yıllar sonra saç rengini değiştirmeye karar veren Diva, siyah olan saçını kızıla boyattı.

    70 yaşındaki yılların sanatçısı, son halini hemen takipçilerinin beğenisine sundu.

    Kızıl saç, uzun tırnak ve takılar…

    Önceki gün uçak ile İzmir'e seyahat ederken çektiği fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan Ersoy,  saçlarıyla uyumlu olan uzun tırnakları ve takılarıyla dikkat çekti.

    Usta sanatçı, paylaşımına “İzmir'deki müstesna bir düğün için yola çıktım.” diye yazdı.

    Bülent Ersoy un yeni imajı #1

    Bülent Ersoy un yeni imajı #2

    Diva'nın sosyal medya paylaşımlarından bazıları ise şöyle:

    Bülent Ersoy un yeni imajı #3

    Bülent Ersoy un yeni imajı #4

    Bülent Ersoy un yeni imajı #5

    Bülent Ersoy un yeni imajı #6

    Bülent Ersoy un yeni imajı #7

    Bülent Ersoy un yeni imajı #8


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