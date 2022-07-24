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Bülent Ersoy'un yeni imajı

Bülent Ersoy'un yeni imajı

Siyah saçlarını kızıl rengine boyatan 'Diva', İzmir’de bir düğüne gitti. Son halini sosyal medyadan paylaşan Bülent Ersoy, “İzmir'deki müstesna bir düğün için yola çıktım” yazdı.