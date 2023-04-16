Bülent Şakrak'tan Ceyda Düvenci'ye aşk dolu doğum günü kutlaması

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftçi, uzun zamandır boşanacakları iddialarıyla sürekli gündeme geliyordu..

Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoyla kesin bir dille iddiaları reddetmişti.

Bülent Şakrak, aşka geldi.

46'ncı yaşına giren eşinin doğum günü için duygusal bir yazıyla kutlayan Şakrak, Cemal Süreyya'dan alıntı yaparak "Ben senin sevgilin, eşin, baban, ağabeyin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır... Seni hiç bırakmayacağım." dedi.

Eşiyle 2014'te çekilen fotoğrafını paylaşan Şakrak, gönderisinde şu notu düştü:

Fotoğraf 2014 ve kutladığımız ilk doğum günün. Aradan 9 yıl geçti, Melisa büyüdü, Ali doğdu, yaşam aktı envai çeşit şey yaşandı, gezildi, dolaşıldı, çalışıldı, çabalandı, yaş alındı ancak yaşlanılmadı falan... Bu süreçte senin hayata tutunma biçimin, inadın, anneliğin ve gayretin hiç değişmedi. Bu nedenle evdeki ben ve cümle canlının (kediler, köpekler, fareler, çocuklar) sana olan hayranlığı da hiç bitmedi.



Yeni yaşının da sana daha öncekiler gibi şans, bereket ve çokça huzur getirmesini diliyorum ve seni gerçekten çok seviyorum. Cemal Süreyya'nın dediği gibi; 'Ben senin sevgilin, eşin, baban, ağabeyin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır... Seni hiç bırakmayacağım.' İyi ki doğdun çocuklarımın annesi.