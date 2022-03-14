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    Bülent Serttaş ile oryantal Didem barıştı

    Daha önce dans esnasında oryantal Didem'i izlememek için elinden geleni yapan Bülent Serttaş bu sefer gözünü ayırmadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 12:00
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    Bülent Serttaş ile oryantal Didem barıştı

    Geçtiğimiz yıl İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş'ın, ünlü oryantal Didem'in sahne gösterisi esnasında kafasını çevirmesi çok konuşulmuştu.

    İkilinin bir konser sırasında tartıştığı bu yüzden aralarının bozuk olduğu öğrenilmiş, oryantal Didem ''Büyük bir saygısızlık.'' açıklamasında bulunmuştu.

    İbo Show'da oryantal Didem ve Bülent Serttaş yine denk geldi. Bülent Serttaş bu sefer Didem'i dikkatle izledi. Bununla da kalmadı ve ünlü dansöze övgü yağdırdı.

    "TEBRİK EDİYORUM"

    Sertta,ş "Ben kardeşimizi tebrik ediyorum, işini en güzel yapan oryantallerden birisidir." dedi,

    Serttaş'ın zeytin dalını kabul eden Didem Kınalı ise şunları söyledi: "Ben kimseye kırgın veya kızgın değilim."


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