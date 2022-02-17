Bülent Serttaş klibinde Litvin Marina'yı oynattı

Bülent Serttaş'ın klibinde yer alan Litvin Marina'nın Instagram pozları ise gündem oldu.

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, yeni şarkısına klip çekti. Serttaş, yeni klibinde de geçtiğimiz yıl başka bir şarkısı için beraber kamera karşısına geçtiği Miss World ödüllü Ukraynalı model Litvin Marina'ya rol verdi.

HEP AYNI KIZ

Son iki klibinde yer alan Ukranyalı model, klipten ve şarkıdan daha çok dikkat çekti. Klibi için aylarca güzel bir partner arayan Serttaş'ın Ukraynalı modelden vazgeçmediği görüldü.

Serttaş'ın bundan sonraki kliplerinde de yine Litvin ile kamera karşısına geçeceği iddia edildi.

DİDEM'E BAKMAMIŞTI

Seksi modeli görenlerin aklına Serttaş'ın, oryantal Didem dans ederken kafasını çevirmesi geldi. Bülent Serttaş'ın, İbo Show'da oryantal Didem Kınalı dans ederken başka yöne bakması uzun süre gündem olmuştu.

Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş