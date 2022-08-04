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    Bülent Serttaş tatilde

    Bodrum'a tatile giden Bülent Serttaş, sörf yapmaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:30
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    Bülent Serttaş tatilde

    Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, yaz sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açtı.

    Bir süre güneşlenen ünlü şarkıcı, daha sonra sıcaktan bunalıp denize girmeye karar verdi.

    Sörf denemesi

    Milleyet'te yer alan habere göre, kürek sörfü yapmak isteyen şarkıcı, dengede durmakta zorluk çekti. Serttaş'ın düşmeme çabası herkesi kahkahalara boğdu.

    Sürekli denize düşen şarkıcı, pes etmeyip tekrar tekrar deneme yaptı. Ancak Serttaş başarılı olamadı.

    Bülent Serttaş tatilde #1

    Bülent Serttaş tatilde #2

    Bülent Serttaş tatilde #3


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