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Bülent Serttaş tatilde
Bodrum'a tatile giden Bülent Serttaş, sörf yapmaya çalıştı.
- Haber Merkezi
- 04.08.2022 - 11:15
- Güncelleme : 04.08.2022 - 11:30
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, yaz sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açtı.
Bir süre güneşlenen ünlü şarkıcı, daha sonra sıcaktan bunalıp denize girmeye karar verdi.
Sörf denemesi
Milleyet'te yer alan habere göre, kürek sörfü yapmak isteyen şarkıcı, dengede durmakta zorluk çekti. Serttaş'ın düşmeme çabası herkesi kahkahalara boğdu.
Sürekli denize düşen şarkıcı, pes etmeyip tekrar tekrar deneme yaptı. Ancak Serttaş başarılı olamadı.