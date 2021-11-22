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    Bülent Serttaş ve eşiyle bıçak altına yattı

    Bülent Serttaş ve eşi fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 07:04
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 07:34
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    Bülent Serttaş ve eşiyle bıçak altına yattı

    Yaptıkları ve söyledikleriyle magazin gündeminde skça yer alan ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, şimdi de kilo vermek için seçtiği yöntemle adından söz ettirdi.

    KİLOLARA GİTMEDİ

    Yıllarca fazla kiloları ile sorun yaşayan Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş iki kez mide botoksu yaptırdı ancak beklenen sonuca ulaşamadı. Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş aynı anda bıçak altına yattı.

    BALON TAKTIRDILAR

    Bu kez mide balonu tekniğinde çare arayan Serttaş çifti kontrollü olarak kilo kaybetmeyi hedefliyor.

    Bülent Serttaş ve eşiyle bıçak altına yattı #1Bülent Serttaş ve eşiyle bıçak altına yattı #2Bülent Serttaş ve eşiyle bıçak altına yattı #3Bülent Serttaş ve eşiyle bıçak altına yattı #4

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