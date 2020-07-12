Bülent Serttaş'a 10 bin dolarlık yüzük hediye edildi

Çeşme'de sahne alan Serttaş'a bir hayranı, 10 bin dolar değerinde olduğu belirtilen elmas yüzük hediye etti.

55 yaşındaki ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, yaz tatilini Çeşme'de geçiriyor.

Akşamları da yeni nesil bir meyhanede sahne alan Serttaş, eski ve son albümündeki sevilen parçalarıyla misafirlere eğlenceli anlar yaşatıyor.

Serttaş, şarkıların aralarında hayranlarıyla sohbet edip, espriler de yapmayı ihmal etmiyor.

HAYRANINDAN DİKKAT ÇEKEN HEDİYE

İki saat sahnede kalan Serttaş'a ise bir iş insanı olan hayranı tarafından yapılan sürpriz dikkat çekti.

Hayranı, Serttaş'a sahnedeyken 10 bin dolar değerinde olduğu belirtilen bir elmas yüzük hediye etti. Hediye karşısında duygulanan Serttaş, hayranına teşekkür etti.