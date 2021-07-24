Bülent Serttaş'ın klibine şikayet yağdı

Türkücü Bülent Serttaş'ın 'Akdeniz' parçasının klibi YouTube'dan 'erotik şikayetler' nedeniyle yayından kaldırıldı. Serttaş, veto üzerine “Bunu yapan vatan hainidir” dedi.

Katıldığı İbo Show'da oryantal Didem Kınalı’yı dans ederken kafasını çevirip izlemeyen, sonrasında da çektiği klibinde bikinili kadınlara yer veren Bülent Serttaş’a tepkiler gelmişti.

Türkücü için "Didem’e bakmadın ama klibinde üstsüz kadın var", "Didem oynarken bakmadın, üstsüz kadınlarla klip çekmişsin”, "Didem'e bakmadın ama klipte kızları soydun" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

YOUTUBE’DAN VETO

Çok geçmeden Bülent Serttaş, bir veto da YouTube'dan yedi.

Serttaş’ın yaklaşık bir ay önce çıkardığı ‘Akdeniz’ parçasının klibi YouTube’un sansürüne takıldı.

ŞİKAYETLER GİTTİ

Platform, klipte ‘erotik içerikler’ olduğu iddiasıyla gelen şikayetler yüzünden 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı.

56 yaşındaki türkücü, başvuru sonrasında ‘erotik içerik’ olmadığı tespit edilen Akdeniz parçasının klibini yeniden yükletti.

“BUNU YAPAN VATAN HAİNİDİR”

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, “Bunu yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum.” dedi.

İbo Show’da Oryantal Didem’in dansı sırasında Bülent Serttaş duvarları izledi VİDEO