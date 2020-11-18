Burak Deniz babasının cenazesine neden katılamadığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde babası Teoman Deniz'i kaybeden oyuncu Burak Deniz, cenaze törenine neden katılmadığına açıklık getirdi.

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Nişantaşı'ndaki bir spor salonunda objektiflere yansıdı.

Yaklaşık bir buçuk saat spor yapan oyuncu, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Teoman Deniz'in İzmit'teki cenaze törenine neden gitmediğini açıkladı.

"SONRA VEDALAŞTIK"

Deniz, cenazeye yetişemediğini ve hayatta olduğu dönemde babasıyla arasının kötü olmadığını açıkladı. Oyuncu, "Sadece zamansal açıdan yetişemedim sonrasında vedalaştık öyle yazıldığı gibi babamla bir problemim yoktu" dedi.