Burak Deniz, Didem Soydan’ın cesur pozları ile ilgili konuştu

Burak Deniz, Didem Soydan’ın cesur pozları ile ilgili konuştu

Eski sevgilisi Didem Soydan’ın sosyal medyadaki üstsüz paylaşımlarını görünce ilişkiyi noktaladığı öne sürülen oyuncu Burak Deniz, “Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” dedi.

İlişkileri hakkında bugüne kadar tek bir kelime dahi etmeyen Didem Soydan ile Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

Önce sosyal medyadaki fotoğraflar silindi ardından takipleşme bitti.

‘CESUR POZLAR İLİŞKİYİ BİTİRDİ’ İDDİASI

İkilinin bir tartışması sonra ayrıldığı öne sürüldü.

İddialara göre, Didem Soydan’ın üstsüz paylaşımları Burak Deniz’i çileden çıkardı ve büyük aşk burada noktalandı.

“BİZ GERİ KAFALI MIYIZ?”

Konu ile ilgili Burak Deniz’den ilk kez bir açıklama geldi.

Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı dizinin Adana'da geçekleşen çekimlerine ara verilince, soluğu İstanbul'da alan oyuncu, “Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?” sorusuna “Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” diyerek yanıt verdi.