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- Burak Deniz: Paris Hilton benimle yemeğe çıkmak isterdi
Burak Deniz: Paris Hilton benimle yemeğe çıkmak isterdi
Oyuncu Burak Deniz, "Paris Hilton’la mı Jessica Biel ile mi yemek yemek istersin?" sorusuna "Bildiğim kadarıyla Paris benimle yemek yemek istiyor." yanıtını verdi.
- Haber Merkezi
- 17.10.2020 - 13:18
İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, soruları yanıtlarken dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton hakkında da ilginç bir itirafta bulundu.
"PARİS HİLTON ARKADAŞINA BENİ SORMUŞ"
Programda samimi şekildesoruları yanıtlayan oyuncu, Selim ile "O mu? Bu mu?" adlı soru cevap oyununu oynadı. "Bu isimlerden hangisi ile yemeğe çıkmak isterdin?" sorusunda şıklarda Jessica Biel ve Paris Hilton'u gören Burak Deniz, esprili bir dille "Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor. Instagram'da görmüş, Türkiye'den bir arkadaşına ünlü mü diye sormuş! Ama Jessica Biel diyorum" dedi.