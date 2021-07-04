Burak Deniz ve Didem Soydan ayrıldı

Burak Deniz ve Didem Soydan ayrıldı

Uzun bir süredir aşk yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan'ın ayrıldığı iddia edildi. İkili birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesaplarından sildi.

Manken Didem Soydan uzun bir süredir, oyuncu Büşra Develi'den ayrılan Burak Deniz ile aşk yaşıyordu.

Maraşlı dizisiyle dikkatleri üzerine Çeken Deniz ve Soydan'ın ayrıldığı, ayrılığın ardından ise beraber çalıştıklar spor hocalarını değiştirdikleri belirtildi.

SOYDAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

İlk olarak birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldıran Didem Soydan, ayılık iddialarına yol açarken ardından Burak Deniz'in yaptığı hareket ilişkinin bittiğini gözler önüne serdi.

SPOR HOCASI DEĞİŞTİ

Burak Deniz, Didem Soydan ile gittiği spor hocasını değiştirince, ayrılık iddiaları güçlendi.

Daha önce Adil Ayvaz'la çalışan ikiliden spor hocasını değiştiren Deniz, kısa süre önce rol arkadaşı Alina Boz'un spor hocası Kerim Savaş Sarı'yla çalışmaya başladı.

İkili sosyal medya üzerinden birbirini takip etmeye devam ederken, çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili ise net bir açıklama yapılmadı.