Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6796
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
304.815
1.76%
EXEN Coin
29.63
-0.96%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Burak Deniz ve Didem Soydan ayrıldı

    Uzun bir süredir aşk yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan'ın ayrıldığı iddia edildi. İkili birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesaplarından sildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 14:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burak Deniz ve Didem Soydan ayrıldı

    Manken Didem Soydan uzun bir süredir, oyuncu Büşra Develi'den ayrılan Burak Deniz ile aşk yaşıyordu.

    Maraşlı dizisiyle dikkatleri üzerine Çeken Deniz ve Soydan'ın ayrıldığı, ayrılığın ardından ise beraber çalıştıklar spor hocalarını değiştirdikleri belirtildi.

    SOYDAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

    İlk olarak birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldıran Didem Soydan, ayılık iddialarına yol açarken ardından Burak Deniz'in yaptığı hareket ilişkinin bittiğini gözler önüne serdi.

    SPOR HOCASI DEĞİŞTİ

    Burak Deniz, Didem Soydan ile gittiği spor hocasını değiştirince, ayrılık iddiaları güçlendi.

    Daha önce Adil Ayvaz'la çalışan ikiliden spor hocasını değiştiren Deniz, kısa süre önce rol arkadaşı Alina Boz'un spor hocası Kerim Savaş Sarı'yla çalışmaya başladı.

    İkili sosyal medya üzerinden birbirini takip etmeye devam ederken, çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili ise net bir açıklama yapılmadı.

    Burak Deniz ve Didem Soydan ayrıldı #1

    Burak Deniz ve Didem Soydan ayrıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir