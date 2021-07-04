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- Burak Deniz ve Didem Soydan ayrıldı
Burak Deniz ve Didem Soydan ayrıldı
- Haber Merkezi
- 04.07.2021 - 13:57
- Güncelleme : 04.07.2021 - 14:03
Manken Didem Soydan uzun bir süredir, oyuncu Büşra Develi'den ayrılan Burak Deniz ile aşk yaşıyordu.
Maraşlı dizisiyle dikkatleri üzerine Çeken Deniz ve Soydan'ın ayrıldığı, ayrılığın ardından ise beraber çalıştıklar spor hocalarını değiştirdikleri belirtildi.
SOYDAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ
İlk olarak birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldıran Didem Soydan, ayılık iddialarına yol açarken ardından Burak Deniz'in yaptığı hareket ilişkinin bittiğini gözler önüne serdi.
SPOR HOCASI DEĞİŞTİ
Burak Deniz, Didem Soydan ile gittiği spor hocasını değiştirince, ayrılık iddiaları güçlendi.
Daha önce Adil Ayvaz'la çalışan ikiliden spor hocasını değiştiren Deniz, kısa süre önce rol arkadaşı Alina Boz'un spor hocası Kerim Savaş Sarı'yla çalışmaya başladı.
İkili sosyal medya üzerinden birbirini takip etmeye devam ederken, çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili ise net bir açıklama yapılmadı.