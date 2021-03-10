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- Burak Deniz’den Didem Soydan’lı ilk paylaşım
Burak Deniz’den Didem Soydan’lı ilk paylaşım
Oyuncu Burak Deniz, model sevgilisi Didem Soydan ile ilk kez fotoğraf paylaştı.
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 07:57
Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile model Didem Soydan'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor.
Instagram'da özel hayatıyla ilgili çok fazla paylaşımda bulunmayan Deniz, kural bozdu.
"HOO OĞLUM HOO"
Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı. Burak Deniz'in "Hoo oğlum hoo" notunu düştüğü kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.