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    Burak Deniz'in acı günü

    Oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 14:36
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 14:43
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    Burak Deniz'in acı günü

    Burak Deniz'in İzmit'te yaşayan babası Teoman Deniz, geçtiğimiz cuma günü yoğun bakıma kaldırıldı.

    Çarşamba günü kalp krizi geçiren Teoman Deniz, hayatını kaybetti.

    Oyuncunun babası cuma günü düzenlenen cenaze töreniyle İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

    ÖLÜM HABERİYLE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

    Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e sevgilisi Didem Soydan'ın moral verdiği öğrenildi. Aldığı haber sonrası büyük yıkım yaşayan oyuncu, babasının vefatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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