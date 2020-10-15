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- Burak Hakkı ceviz hasadına başladı
Burak Hakkı ceviz hasadına başladı
Çanakkale'deki çiftliğinde organik tarıma merak saran oyuncu, ceviz hasadı yaptığı o anları sosyal medyada yayınladı.
- Haber Merkezi
- 15.10.2020 - 17:27
Oyuncu Burak Hakkı, koronavirüs salgınının ardından annesi ile oğlunu alıp Gelibolu'nun Güneyli köyünde bulunan 35 bin metrekarelik çiftliğine yerleşti.
Çiftliğindeki zamanını verimli bir şekilde geçirmek isteyen oyuncu, organik sebze-meyve yetiştirmeye başladı.
CEVİZ HASADINA BAŞLADI
Tüm gününü çiftliğinde geçiren Hakkı, önceki gün ceviz hasadına başladı.
Çiftliğinde bir traktörü olan Hakkı, o anları Instagram hesabı üzerinden yayınlarken, paylaşımlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Burak Hakkı ceviz hasadına başladı