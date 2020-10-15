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    Burak Hakkı ceviz hasadına başladı

    Çanakkale'deki çiftliğinde organik tarıma merak saran oyuncu, ceviz hasadı yaptığı o anları sosyal medyada yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 17:27
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    Burak Hakkı ceviz hasadına başladı

    Oyuncu Burak Hakkı, koronavirüs salgınının ardından annesi ile oğlunu alıp Gelibolu'nun Güneyli köyünde bulunan 35 bin metrekarelik çiftliğine yerleşti.

    Çiftliğindeki zamanını verimli bir şekilde geçirmek isteyen oyuncu, organik sebze-meyve yetiştirmeye başladı.

    CEVİZ HASADINA BAŞLADI

    Tüm gününü çiftliğinde geçiren Hakkı, önceki gün ceviz hasadına başladı.

    Çiftliğinde bir traktörü olan Hakkı, o anları Instagram hesabı üzerinden yayınlarken, paylaşımlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Burak Hakkı ceviz hasadına başladı

    Burak Hakkı ceviz hasadına başladı #1

    Burak Hakkı ceviz hasadına başladı #2

    Burak Hakkı ceviz hasadına başladı #3

    Burak Hakkı ceviz hasadına başladı #4

    Burak Hakkı ceviz hasadına başladı #5

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