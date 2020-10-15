Çanakkale'deki çiftliğinde organik tarıma merak saran oyuncu, ceviz hasadı yaptığı o anları sosyal medyada yayınladı.

Oyuncu Burak Hakkı, koronavirüs salgınının ardından annesi ile oğlunu alıp Gelibolu'nun Güneyli köyünde bulunan 35 bin metrekarelik çiftliğine yerleşti.

Çiftliğindeki zamanını verimli bir şekilde geçirmek isteyen oyuncu, organik sebze-meyve yetiştirmeye başladı.

CEVİZ HASADINA BAŞLADI

Tüm gününü çiftliğinde geçiren Hakkı, önceki gün ceviz hasadına başladı.

Çiftliğinde bir traktörü olan Hakkı, o anları Instagram hesabı üzerinden yayınlarken, paylaşımlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Burak Hakkı ceviz hasadına başladı