Burak Hakkı ile Hara Pappa ayrıldı

Oyuncu Burak Hakkı, evlenmek üzere olduğu Yunan aşkından neden ayrıldığını açıkladı.

4 yıldır birlikte olan Burak Hakkı ve Yunan sevgilisi Hara Pappa’dan düğün müjdesi beklenirken ayrılık haberi geldi.

İlişkilerinin bittiği şeklindeki haberleri doğrulayan Burak Hakkı, “ihanet” iddiasına ise tepki gösterdi.

"KOMİK"

Hakkı, “Aldatma yok. Anlaşarak ayrıldık. Pandemi sürecinde araya mesafe girmesi böyle bir karar almamıza neden oldu. Evlilik niyetimiz vardı ama oturup detaylı konuşunca bunun olamayacağına karar verdik.

Çünkü benim orada yaşamam gerekecek. Onun Türkiye’de kalması zor. Yoksa Hara çok iyi birisi. Aldatma haberleri komik.”



