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    Burak Hakkı, yunan nişanlısını köye götürdü

    Koronavirüs salgını öncesi Çanakkale'deki çiftliğine giden oyuncu Burak Hakkı, "Burası benim cennetim." açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 11:53
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    Burak Hakkı, yunan nişanlısını köye götürdü

    Oyuncu Burak Hakkı, 2008’de Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde bir çiftlik almıştı. Artık buraya yerleşen Hakkı, köy hayatını çok sevdiğini söyledi. Yunanlı nişanlısını Hara'yı da yanına getiren Hakkı, artık sadece iş için İstanbul'a dönecek.

    "BU İŞTE YENİYİM"

    Pandemi dönemini çiftliğinde geçiren oyuncu “Bu işte yeniyim. Ama çok mutluyum. Burası benim cennetim.

    OYUNCULUĞA DEVAM

    Her gün 9 tavuğumdan yumurta almak, daldan meyve toplamak, tarlayı sürmek bana çok iyi geliyor. Annem ve nişanlım Hara da yanımda. Oyunculuğu bırakmadım. İstanbul’a iş oldukça geleceğim” dedi.

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