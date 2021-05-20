Burak Kut: Kızlar benim için evden kaçıyordu

Burak Kut, katıldığı programda hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Burak Kut, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalı için hazırladığı “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu. Şöhret basamaklarını ve yaşadığı zorlukları tek tek anlatan Kut, ‘Ölüm tehditleri aldım, kazandığım parayı tutamadım ama hatalarımdan ders çıkardım’ ifadelerini kullandı.

İşte Burak Kut’un açıklamalarından satır başları…

"HAKAN PEKER BANA ÇOK DESTEK OLDU"

İlk sahne deneyimim lisede Öğretmenler Korosu’nda çıktım. Popüler müzikteki ilk performansım Hakan Peker’in konserine çıkmamdır. Tolga Sünter ile konsere gittik. Hakan Peker’in basçısı rahatsızlanınca yerine ben çıktım. Hakan abi ilk albümle birlikte bana çok da destek olmuştur.

Ben İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde okudum. Okul yıllarımda saçlarım uzundu düzenli olarak geriye tarıyordum. İyi eğitici kötü eğitici farkını orada anladım. Bana saçlarımı kestirmemi söylediler. Ben de nedenini sordum mantıklı bir açıklama istedim. Bana açıklama yapamıyorlardı. Sonra müdür bey beni odasına çağırdı. Eline bir moda dergisi vardı. ‘Bak Burakcım, bu sene erkek saçları ne kadar değişik kısa saçlar daha mı güzel acaba’ dedi. Ben de o yaklaşımından sonra saçlarımı ertesi gün üç numara kestirdim.

"DEMO HAZIRLAMIŞTIM"

Hakan Peker’in sahnesinde kişi sayısını tamamlamak için klavye çalmış gibi arkada durmuştum. Hakan abiden önce ilk albüm atağım için babam Yaşar Kekeva’dan randevu almıştı. Randevumun olduğu gün kendisinin vurulduğu gündür. Demo falan hazırlamıştım ölümü şoke ediciydi. Sonra oğluyla ahbap oldum. Bir süre bir şey yapmadım. Babamın rahatsızlıklarından dolayı da bu işleri erteledim. Daha sonra Hakan abi ile çalışmaya başladım. Gerçekten bana abi olmuştur.





"İNSANLAR EVİME GİRİYORDU"

Rumelihisarı’nda bir evde oturuyordum. Evim hemen tespit ediliyordu. Artık insanları kontrol edemiyordum. Dışarı çıkabilmek için polis çağırdığım çok oldu. Dış kapı açık, izole bir yerdeyim bilirsiniz oraları. Allah’tan duştan bornozla çıkmışım. Anne kız adresimi bulmuş, kapıdan girmiş salona oturmuşlar. Güler yüzlü biri olduğum için tanışıyoruz gibi konuşuyorlar. ‘Naber Burak’ diyorlar mesela. Evinden kaçıp gelenler var. Kaç kere karakola gittim şehir dışından kaçıp gelenler var. Polise yakalanınca adımı söylüyorlardı, polis de ‘şahıs seni tanıdığını söylüyor konuşmak zorundayız’ diyordu.

"KREDİYİ ÖDEYEMEDİM"

Gelir düzeyin yüksek olunca ona göre bir hayat yaşıyorsun. Para kesilince maddi zorluklar yaşadım. Bir reklam filminde oynamıştım. O zamanın parasıyla Levent’teki villalardan alabilecek kadar çok kazandım. Arnavutköy’den bir yer aldım ama orayı yaptırmak hiç nasip olmadı. Bankadan kredi çektim geri ödeyemedim.

Servet yapmanın değil servet korumanın önemli olduğunu anladığım işlerdi. Ben de biraz şöyle bir durum var, ‘para insanın elinin kiridir, çok para kazandığın zaman başına bu işler gelir’ gibi bir kodlama yapmışım. Onu sonradan fark ettim. Ben parayı itmişim… Bilinçsiz bir dönemdeydim.