Burak Kut: Pandemi bile bana yaradı

Gençlik sırları olduğunu söyleyen Burak Kut, pandemi dönemin kendisine artıları olduğunu söyledi.

Türk pop müziğinin 'Bebeto' lakaplı prensi Burak Kut, önceki akşam İstasnbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Kut, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

PANDEMİ YARADI

Pandemi dönemin kendisine artıları olduğunu söyleyen Kut, "Uzun zaman hayal ettiğim stüdyoyu hayata geçirme imkanım oldu evimde ve yıllardır bana kızan "Neden daha sık üretmiyorsun?" diyen sevenlerime karşılık vermek için yaptım bunu.

"ÜRETMEYE DEVAM"

Çokça şarkı yazdım ve bu dönemden iyi faydalandım. Yaklaşık 50'ye yakın beste yaptım. Bunların çoğu piyasaya çıkabilir durumda. Benim için verimli geçti. Tabii ki müzisyen arkadaşlarımız için ağır geçti. Biz de bunu telafi etmek için üretmeye devam edeceğim" dedi.

"ABARTMIYORUM"

90'lı yılların başında genç kızların hayranlığıyla adından söz ettiren Burak Kut'un fit hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı "Yıllar geçse de Burak Kut hala aynı. Nasıl bu kadar genç kalabiliyor sunuz?" şeklindeki soruya "Kendime çok dikkat ediyorum. Çok da abartmıyorum.

Takdiri ilahi diyorum buna. Genetik avantaj. Kendimi korumak adına belli başlı sırlarım da var. Onu da sizlere burada anlatmayacağım" diye cevap verdi.