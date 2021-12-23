Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni, takipçisini fena bozdu

Burak Kut'un eşi Cansen Yeni, takipçisinin "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi" şeklindeki yorumuna yanıt verdi.

'Bebeto' lakaplı 48 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Burak Kut ile Doktor Cansen Yeni, 2011'de hayatlarını birleştirmiş, aynı yıl ilk çocukları Aden Bucak’ı kucaklarına almıştı.

10 YILDIR EVLİLER

10 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten Cansen Yeni Kut, son olarak sosyal medyada takipçisinden gelen bir yoruma verdiği cevapla adından söz ettirdi.

Instagram'da 40 bin takipçisi bulunan Cansen Yeni Kut, "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklindeki yoruma şu sözlerle yanıt verdi:

"YAPTIKLARINI TEK TEK SAYDI"

"10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, üç dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem. Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."



