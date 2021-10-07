Burak Özçivit: Dadılarla Fahriye ilgileniyor

Burak Özçivit, Fahriye Evcen’le yaşadığı iddia edilen dadı krizi hakkında konuştu.

Melektaşı Fahriye Evcen'le 2017 yılında nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, 2019 yılında kucağına aldığı oğlu Karan'la ilgli sık sık gündeme geliyor.

Şu sıralar Kuruluş Osman dizisinin yıldızı olan Burak Özçivit, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Eşi Fahriye Evcen ile arasında 'dadı krizi' yaşandığı iddia edilen Özçivit'ten açıklama geldi.

"FAHRİYE'YE SORUN"

Karan'ın dadılarıyla ilgili konuşan Özçivit, ''Öyle bir kriz yok. O işlerle Fahriye ilgileniyor. Ona sormanız daha doğru olur.'' ifadelerini kullandı.