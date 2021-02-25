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- Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti alışverişte
Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti alışverişte
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında örnek gösterilen Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ailece alışverişe çıktı.
- Haber Merkezi
- 25.02.2021 - 11:04
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.
ÖZÇİVİT AİLESİ ALIŞVERİŞTE
Ünlü çift, önceki gün iki yaşındaki oğulları Karan ile birlikte alışveriş yaparken görüntülendi.
UYUMLU AİLE
Tüm ailenin aynı renk tonlarını tercih etmesi dikkat çekti. El ele alışverişin keyfini çıkaran ünlü oyuncular, kendilerini görüntüleyen muhabirlerin objektiflerine poz verdi.
Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde de oğlu Karan ile alışverişe çıkmıştı.