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    Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti alışverişte

    Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında örnek gösterilen Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ailece alışverişe çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 11:04
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    Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti alışverişte

    2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

    ÖZÇİVİT AİLESİ ALIŞVERİŞTE

    Ünlü çift, önceki gün iki yaşındaki oğulları Karan ile birlikte alışveriş yaparken görüntülendi.

    UYUMLU AİLE

    Tüm ailenin aynı renk tonlarını tercih etmesi dikkat çekti. El ele alışverişin keyfini çıkaran ünlü oyuncular, kendilerini görüntüleyen muhabirlerin objektiflerine poz verdi.

    Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde de oğlu Karan ile alışverişe çıkmıştı.

    Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti alışverişte #1

    Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti alışverişte #2

    Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti alışverişte #3

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