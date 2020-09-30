Burak Özçivit ile Fahriye Evcen alışverişte

Oyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan'ı alıp alışverişe çıktı.

Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan ile birlikte İstinyePark'ta görüntülendi.

KORONAVİRÜS KORKUSU AZALDI

Pandeminin başlarında evlerinden çıkmayan hatta eve yakın akrabalarını bile sokmayan çift, artık AVM'lerde bile gezmeye başladı.

Çift, koronavirüs tedbirlerine uyarak alışverişin keyfini çıkardı. Karan bebeğin bakıcısının da eşlik ettiği alışveriş turunu kısa sürede tamamlayan ikili, muhabirlerin sorularını "Kolay gelsin" diyerek yanıtsız bıraktı.