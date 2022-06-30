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    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen tatilde

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan'ı da alıp Bodrum'a gitti.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 09:40
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    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen tatilde

    9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde birbirlerine aşık olup 2017'de nikah masasına taşıyan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, şu sıralar ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

    Ailece tatil

    İstanbul'daki işlerine ara veren Özçivit Ailesi, Bodrum'daki yazlıklarına gitti. Ünlü çift, önceki gün Gündoğan'daki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen tatilde #1

    Habertürk'te yer alan habere göre, Özçivit, üç yaşındaki oğlu Karan ile birlikte deniz keyfi yaparken Fahriye Evcen ise güneşlenmeyi tercih etti.

    Çift, suya girmeden önce oğullarına koruyucu krem sürmeyi ihmal etmedi.

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen tatilde #2

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen tatilde #3


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