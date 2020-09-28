Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in pazar keyfi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Karan’la zıpladıkları videoya milyonlarca beğeni geldi

Güzel giden evliliklerini oğulları Karan’ın doğumuyla taçlandıran oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ailecek verdikleri bir pazar pozuyla sosyal medyayı adeta salladılar.

Özçivit ve Evcen, oğulları karan ile birlikte zıplama trambolin üzerinde zıplayarak eğlenceli anlar yaşadılar.

"BİZİM EVİN HALLERİ"

Videoda ses olmasa da Karan’ın mutluluktan çığlık çığlığa kahkahalarla güldüğü ve anne-babasının da bu kahkahalara ortak olduğu görülüyor. Ailecek yaşadıkları bu keyifli anı takipçileriyle paylaşan çiftin, binlerce yorum ve milyonlarca yorum aldığı görüldü. Evcen, videoyu ‘Mutluluk’ notuyla paylaşırken, Burak Özçivit ise ‘Bizim evin halleri’ notunu düştü.