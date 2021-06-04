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    Burak Özçivit: Karan sakalsız halimi hiç bilmiyor

    Ünlü oyuncu Burak Özçivit, oğlu Karan'ın sakalsız halini gördüğünde nasıl tepki vereceğini merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 09:29
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    Burak Özçivit: Karan sakalsız halimi hiç bilmiyor

    'Kuruluş Osman' dizisinin yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, bir ödül törenine katıldı. Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özçivit, samimi açıklamalarda bulundu.

    "ZOR SAHNELER ÇEKİYORUZ"

    Dizi çekimleriyle ilgili yöneltilen sorulara cevap veren Özçivit, "Karda, çamurda güneşte öyle sahneler çekiyoruz ki yaşadığımız zorluk anlatılmaz. Bir gün sizi orada misafir ederek görmenizi isteriz doğrusu. Hatta çadır hayatına çok alıştık." dedi.

    "BEN HALİMDEN MEMNUNUM"

    "Sakalsız halinizi özlediniz mi?" sorusuna, "Ben halimden memnunum da Karan benim o halimi hiç bilmiyor. Beni nasıl karşılar ben de merak ediyorum." dedi.

    Burak Özçivit: Karan sakalsız halimi hiç bilmiyor #1

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