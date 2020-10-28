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    Burak Özçivit'in Neslihan Atagül sessizliği

    Ünlü oyuncu Burak Özçivit, ismini duyunca sinirlenen eski rol arkadaşı Neslihan Atagül'le ilgili konuşmak istemedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 10:11
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 10:12
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    Burak Özçivit'in Neslihan Atagül sessizliği

    Daha önce aynı projelerde yer alan Burak Özçivit ile Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun gerginliği sürüyor.

    NESLİHAN SİNİRLENMİŞTİ

    Önceki gün gazetecilerin Kadir Doğulu'ya yönelttikleri, "Yeni bir sinema filmi için teklif gelse Burak Özçivit'le oynar mısınız?" sorusunda araya giren Atagül, "Ne alakası var arkadaşlar? Bu sorudan hiç memnun değilim. Üzgünüm ama bu sorular insanı çileden çıkarır" diyerek tepki göstermişti.

    BURAK CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

    Geçmişte Burak Özçivit ile "Kara Sevda" dizisinde başrolde oynayan Neslihan Atagül'ün yüzüne yansıyan gerginliği önceki gün Burak Özçivit'e soruldu.

    Ailesiyle objektiflere yansıyan Özçivit, bu soruya teşekkür ederek muhabirlere iyi çalışmalar diledi.

    Burak Özçivit in Neslihan Atagül sessizliği #1

    Burak Özçivit in Neslihan Atagül sessizliği #2

    Burak Özçivit in Neslihan Atagül sessizliği #3

     

    Burak Özçivit in Neslihan Atagül sessizliği #4

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