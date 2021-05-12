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    Burak Özçivit off-road turuna çıktı

    Burak Özçivit, sosyal medya sayfasından off-road yaptığı anları yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 12:36
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    Burak Özçivit off-road turuna çıktı

    Kuruluş Osman isimli dizide ‘Osman Bey’ karakterine hayat veren Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen geçtiğimiz senelerde ciplerini off- road tutkuları için özel olarak modifiye ettirmişlerdi.

    Şimdi ise Burak Özçivit off-rood yaptığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı. Özçivit’in doğada off- road yaptığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gördü.

    "MUTHİŞTİ"

    Burak Özçivit, o anları Instagram sayfasından, “Müthiş bir deneyimdi” notuyla paylaştı.

    Burak Özçivit off-road turuna çıktı #1

    Burak Özçivit off-road turuna çıktı #2

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