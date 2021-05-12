- Haberler
- Magazin Haberleri
- Burak Özçivit off-road turuna çıktı
Burak Özçivit off-road turuna çıktı
Burak Özçivit, sosyal medya sayfasından off-road yaptığı anları yayınladı.
- Haber Merkezi
- 12.05.2021 - 12:22
- Güncelleme : 12.05.2021 - 12:36
Kuruluş Osman isimli dizide ‘Osman Bey’ karakterine hayat veren Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen geçtiğimiz senelerde ciplerini off- road tutkuları için özel olarak modifiye ettirmişlerdi.
Şimdi ise Burak Özçivit off-rood yaptığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı. Özçivit’in doğada off- road yaptığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gördü.
"MUTHİŞTİ"
Burak Özçivit, o anları Instagram sayfasından, “Müthiş bir deneyimdi” notuyla paylaştı.