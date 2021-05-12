Burak Özçivit off-road turuna çıktı

Burak Özçivit, sosyal medya sayfasından off-road yaptığı anları yayınladı.

Kuruluş Osman isimli dizide ‘Osman Bey’ karakterine hayat veren Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen geçtiğimiz senelerde ciplerini off- road tutkuları için özel olarak modifiye ettirmişlerdi.

Şimdi ise Burak Özçivit off-rood yaptığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı. Özçivit’in doğada off- road yaptığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gördü.

"MUTHİŞTİ"

Burak Özçivit, o anları Instagram sayfasından, “Müthiş bir deneyimdi” notuyla paylaştı.