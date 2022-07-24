Petrol
97.12
-1.28%
Euro
18.1598
0.20%
Dolar
17.7974
0.40%
Altın
987.46
0.25%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.917
-2.93%
BTXN Coin
10.55
-5.38%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C
    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı

    Moskova’daki bir restoranda kadın hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit, izdihama neden oldu. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği oyuncu, onların fotoğraf isteğini ise geri çevirmedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 15:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye’nin başarılı oyuncularından biri olan Burak Özçivit, Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti…

    Yakışıklı oyuncu adeta Moskova’yı fethetti.

    Kadınların gözbebeği

    Gittiği bir restoranda kadın hayranlarıyla buluşan oyuncuya ilgi büyük oldu.

    Neredeyse her hayranının fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, Rus kadınlarının göz hapsindeydi.

    Korumaları aşanı da oldu, bağırıp çağıranı da…

    Burak izdihamı

    Etkinliğin çıkışında ise izdiham yaşandı.

    Güç bela aracına binebilen oyuncu, kaldığı otelin yolunu tuttu.

    Olay yaratan görüntüler

    Bu anlardan görüntüler ise sosyal medyayı salladı.

    Özellikle bir kadın hayranının yakın mesafedeki duruşunu gören bazı kullanıcılar, “Hamile Fahriye (Evcen) bu görüntüleri görmesin” yorumlarını yaptı.

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı VİDEO

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı #1

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı #2

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı #3

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı #4

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı #5

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı #6

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı #7

    Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı #8


    İlginizi Çekebilir

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Darende'de çocuklara hediye dağıtıldı
    İç Haber

    Darende'de çocuklara hediye dağıtıldı

    Artritten bel fıtığına: Bel ağrısına ne sebep olur?
    Sağlık

    Artritten bel fıtığına: Bel ağrısına ne sebep olur?

    Görüş Bildir