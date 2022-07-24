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- Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı
Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı
Moskova’daki bir restoranda kadın hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit, izdihama neden oldu. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği oyuncu, onların fotoğraf isteğini ise geri çevirmedi.
- Haber Merkezi
- 24.07.2022 - 14:30
- Güncelleme : 24.07.2022 - 15:29
Türkiye’nin başarılı oyuncularından biri olan Burak Özçivit, Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti…
Yakışıklı oyuncu adeta Moskova’yı fethetti.
Kadınların gözbebeği
Gittiği bir restoranda kadın hayranlarıyla buluşan oyuncuya ilgi büyük oldu.
Neredeyse her hayranının fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, Rus kadınlarının göz hapsindeydi.
Korumaları aşanı da oldu, bağırıp çağıranı da…
Burak izdihamı
Etkinliğin çıkışında ise izdiham yaşandı.
Güç bela aracına binebilen oyuncu, kaldığı otelin yolunu tuttu.
Olay yaratan görüntüler
Bu anlardan görüntüler ise sosyal medyayı salladı.
Özellikle bir kadın hayranının yakın mesafedeki duruşunu gören bazı kullanıcılar, “Hamile Fahriye (Evcen) bu görüntüleri görmesin” yorumlarını yaptı.
Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı VİDEO