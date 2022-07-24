Haberler

Magazin Haberleri

Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı

Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı

Moskova’daki bir restoranda kadın hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit, izdihama neden oldu. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği oyuncu, onların fotoğraf isteğini ise geri çevirmedi.