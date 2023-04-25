Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boksa başladı

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Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında evlendiler.
Ünlü çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına aldı. Evcen geçtiğimiz aylarda ikinci oğlu Kerem’i kucağına almış ve annelik heyecanını ikinci kez yaşamıştı.
Boks zamanı
Ünlü çift, ailece boksa başladı. Dün oğluyla boks yapan Özçivit, o anları takipçileriyle paylaşmıştı videosu takipçiler tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Doğum kiloları gidecek
Bugün ise Fahriye Evcen boksa giderken paylaşım yaptı. İkinci kez anne olan Güzek oyuncu, doğum kilolarının tamamından kurtulup eski haline dönmek boksa başladı.