Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boksa başladı Mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ailece boksa merak sardılar.

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Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında evlendiler.

Ünlü çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına aldı. Evcen geçtiğimiz aylarda ikinci oğlu Kerem’i kucağına almış ve annelik heyecanını ikinci kez yaşamıştı.

Boks zamanı

Ünlü çift, ailece boksa başladı. Dün oğluyla boks yapan Özçivit, o anları takipçileriyle paylaşmıştı videosu takipçiler tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Doğum kiloları gidecek

Bugün ise Fahriye Evcen boksa giderken paylaşım yaptı. İkinci kez anne olan Güzek oyuncu, doğum kilolarının tamamından kurtulup eski haline dönmek boksa başladı.