Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hastane çıkışı görüntülendi

Nişantaşı’nda bir hastane çıkışı görüntülenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit açıklama yaptı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Nişantaşı’nda bir hastane çıkışı ellerindeki röntgen filmiyle objektiflere takıldı.

"KONTROL VARDI"

Korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen ünlü çift, “Koronavirüs testi yaptırmadık. Sadece kontrollerimiz vardı. Röntgen eskilerden kalan bir şey” diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ BİTİRELİM"

Özçivit, “Yurt dışına açılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Türkiye’yi bitirelim sonra düşünürüz” yanıtını verdi.

Fahriye Evcen’in bir hafta önce giydiği ceket bu sefer de eşi Burak Özçivit’in üzerindeydi.