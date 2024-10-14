Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 20 milyon TL'lik spor otomobili

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Ekranların ve markaların aranan yüzlerinden Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen; dizi, film ve etkinliklerden kazandıklarıyla gayrimenkul yatırımları yapıyor.

BÖLÜM BAŞI 750 BİN TL KAZANIYOR

Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçen yıl ortalama 80 milyon TL’ye reklam anlaşmasını da imzalamıştı.

TANESİ 60 MİLYON TL

Kazandıklarıyla yatırım yapan Özçivit, en son Bodrum’da her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirmişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz gün de lüks araçlarıyla Bebek'te görüntülendi.

20 MİLYON TL'LİK ARABA

20 milyon TL değerindeki yeni spor arabaları ile keyif yapan çiftten Burak Özçivit, spor araba meraklısı olduğunu söyledi.

"BENİM HOBİM"

Burak Özçivit bu hobisiyle ilgili olarak, "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok." derken, eşi Fahriye Evcen de "Ben de seviyorum." diye konuştu.