Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği kadınlar Playboy güzeli çıktı

Burak Özçivit, Rusya'da para karşılığında bazı hayranlarıyla yemek yedi.

Yurt dışında da büyük hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'da izdiham yarattı.

Rus güzeller parasını verdi

Oyuncu, para karşılığı bazı Rus hayranlarıyla Rusya'da bir restoranda yemek yedi.

Özçivit'in mekandan çıkması izdihama neden oldu. Korumalar, yakışıklı oyuncuyu kadınların elinden zor aldı.

Korumalar zor aldı

Oyuncu, güvenlik önlemlerine rağmen bazı kadın hayranlarının arasında kaldı. Fahriye Evcen'le evli olan ve ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Özçivit'in videoları, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özçivit'in para karşılığında yemek yediği isimler ise ortaya çıktı. Bir dönem Playboy dergilerinde kapak olan şu dönemde ise şarkıcılık yapan Olga Buzova, oyuncuyla yemek yiyip sohbet etti. Olga Buzova'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ise olay oldu.

"Burak fotoğraf çektirmek istedi"

Birbirinden seksi karelerini yayınlayan Buzova, Özçivit'le pozlarını da paylaştı. Buzova, oyuncuyla karelerine, "Fotoğraf çektirmek istedi. Kim olduğunu biliyor musunuz?" diyerek, takipçilerine sordu.

Rus güzelin Özçivit'le karesinin, 20 saatte 10 bine yakın yorum alması dikkat çekti.

"Yakışıklı"

Özçivit'in ikinci yemek yediği isim ise Natalia Rudova. Olga Buzova gibi bir dönem Playboy dergisine kapak olan Rudova, şu dönemde ise oyunculuk yapıyor. 4 milyon 400 bin takipçisi olan Rudova, Rudova, Özçivit'le yaptığı selfie'ye, "Kızlar beğeneceksiniz biliyorum. Yakışıklı" diyerek, oyuncuyu etiketledi.

Burak Özçivit, Rusya’da izdiham yarattı VİDEO