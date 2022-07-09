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    Burak Özçivit'in son hali şaşırttı

    Ünlü oyuncu Burak Özçivit, saçlarıyla görenleri şoke etti. Kabarmış ve elektriklenmiş saçları ile poz veren oyuncuya yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 15:14
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    Burak Özçivit'in son hali şaşırttı

    İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen ile oyuncu eşi Burak Özçivit, yeni paylaşımları ile sosyal medyayı adeta salladı.

    Özçivit’in kendi Instagram sayfasından beğeniye sunduğu iki fotoğraf, takipçilerini çok şaşırttı…

    Diken diken olan saçları beğenilmedi

    Birbirlerine olan uyumları ile dikkat çeken çift, bu kez tamamen doğal bir poz vermek istedi ancak pek de olmadı.

    Fotoğrafta havalı gözükmek isteyen çiftten Burak Özçivit’in saçları, beğenilmedi.

    Burak Özçivit in son hali şaşırttı #1

    “Ne yaptın kocana?”

    Oyuncu her zaman ekrana çıktığı yapılı saçlarından daha farklı bir saç şekline ile sevenlerinin karşısına çıkınca biraz da eleştiri aldı.

    Ünlü oyuncunun kabarmış ve elektriklenmiş saçlarını gören herkes, eşi Fahriye Evcen'i kastederek, “Ne yaptın kocana?” şeklinde yorum yaptı.

    Bu kareler hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.

    Burak Özçivit in son hali şaşırttı #2

    Burak Özçivit in son hali şaşırttı #3


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