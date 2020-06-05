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    Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e doğum günü pastası

    Koronavirüs salgını sebebiyle Fahriye Evcen'in doğum günü aile arasında kutlandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 14:09
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    Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e doğum günü pastası

    Güzel oyuncu Fahriye Evcen, dün 34 yaşına girdi. Kendisi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen’in yaş gününü bu sene koronavirüs salgını nedeniyle lüks villalarında kutlamak durumunda kaldı.

    "NİCE SENELER"

    Özçivit, eşi için dizayn ettirdiği pastanın üzerine oğulları Karan’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını ekleterek ‘Ailece nice seneler’ notuyla jest yaptı.

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