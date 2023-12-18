Burak Özçivit'ten Gazze'ye destek mesajı! 'Çocukların öldürüldüğü bir dünyayı kabul etmiyorum' Gazze'de yaşanan soykırımda binlerce masum çocuk ve kadın vahşice öldürülüyor.. Katıldığı ödül töreninde konuşan oyuncu Burak Özçivit de Gazze'deki duruma değinerek "İnşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor..

Her geçen gün şiddetini artıran İsrail, ateşkes çağrılarına kulağını kapatarak masum kadın ve çocukları katlediyor..

Dünyada milyonlarca insan İsrail'i protesto ederek dayanışma mesajı verirken, Türkiye'de de çeşitli mecralardan birçok tanınmış isim, bu vahşete karşı bilinç oluşturmak için çabalıyor..

Bu isimlerden biri de oyuncu Burak Özçivit oldu.

Gazze'yi görmezden gelmedi

GQ Men of the Year 2023 Ödül Töreni'ne katılan Burak Özçivit, konuşmasında Gazze'deki katliama değindi..

Çocukların öldürüldüğü bir dünyayı kabul etmediğini vurgulayan Özçivit, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların öldürüldüğü bir yerde, hiçbir şekilde böyle bir dünyayı kabul etmiyorum"