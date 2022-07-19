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    Burak Özçivit’ten tatil pozları

    Burak Özçivit’ten tatil pozları

    Bodrum’da tatil yapan oyuncu Burak Özçivit, balık desenli deniz şortu ve mavi montu ile poz verdi. Ünlü ismin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 16:43
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    İkinci kez baba olma heyecanı Burak Özçivit, ailesi ile Bodrum’da tatil yapıyor.

    Geçtiğimiz günlerde tekneyle denize açılan ünlü oyuncu, giyimi ile dikkat çekti.

    Balık desenli şart, mavi mont

    Yakışıklı oyuncunun balık desenli deniz şortu ve mavi montu, sosyal medyayı adeta salladı.

    Bu karelere binlerce beğeni gelirken, çoğu takipçi “O kadar soğut mu?” yorumunda bulundu.

    Burak Özçivit’ten tatil pozları #1

    Kabarık saçlı haline yorumlar uçtu

    Öte yandan Burak Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettiriyor.

    Oyuncunun eşi ile paylaştığı son poz da bunun kanıtı…

    Kabarık saçlarıyla ilgi odağı haline gelen Özçivit için birbirinden eğlenceli paylaşımlar yapıldı.

    Burak Özçivit’ten tatil pozları #2

    “Bodrum çok rüzgarlı, saçlar havada”

    Hayranları; “Fönü çok yakından tutmuşsun”, “Saçlar alev almış gibi”, “Burak Bey'i elektrik çarpmış sanki”, “Abi ne yaptın saçlarına?”, “Bodrum çok rüzgarlı, saçlar havada” şeklinde yorumlarda bulundu.

    Burak Özçivit’ten tatil pozları #3


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