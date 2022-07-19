Burak Özçivit’ten tatil pozları

Bodrum’da tatil yapan oyuncu Burak Özçivit, balık desenli deniz şortu ve mavi montu ile poz verdi. Ünlü ismin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İkinci kez baba olma heyecanı Burak Özçivit, ailesi ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde tekneyle denize açılan ünlü oyuncu, giyimi ile dikkat çekti.

Balık desenli şart, mavi mont

Yakışıklı oyuncunun balık desenli deniz şortu ve mavi montu, sosyal medyayı adeta salladı.

Bu karelere binlerce beğeni gelirken, çoğu takipçi “O kadar soğut mu?” yorumunda bulundu.

Kabarık saçlı haline yorumlar uçtu

Öte yandan Burak Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettiriyor.

Oyuncunun eşi ile paylaştığı son poz da bunun kanıtı…

Kabarık saçlarıyla ilgi odağı haline gelen Özçivit için birbirinden eğlenceli paylaşımlar yapıldı.

“Bodrum çok rüzgarlı, saçlar havada”

Hayranları; “Fönü çok yakından tutmuşsun”, “Saçlar alev almış gibi”, “Burak Bey'i elektrik çarpmış sanki”, “Abi ne yaptın saçlarına?”, “Bodrum çok rüzgarlı, saçlar havada” şeklinde yorumlarda bulundu.