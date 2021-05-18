Burak Sağyaşar: Can'ım oğlum bugün 4 yaşında

Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çiftinin oğulları Can, 4 yaşına bastı.

2015 yılında nikah masasına oturan Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil, 2017'de Can'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

"CAN'IM OĞLUM"

Çiftin oğulları, 4 yaşına bastı. İkili, çocuklarının doğum gününü organize ettikleri sürpriz bir parti ile kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Sağyaşar, gönderisine, "Can'ım oğlum bugün 4 yaşında!" notunu düştü.

37 yaşındaki Şendil de aynı kareyi Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.