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    Burak Sağyaşar: Can'ım oğlum bugün 4 yaşında

    Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çiftinin oğulları Can, 4 yaşına bastı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 07:40
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    Burak Sağyaşar: Can'ım oğlum bugün 4 yaşında

    2015 yılında nikah masasına oturan Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil, 2017'de Can'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

    "CAN'IM OĞLUM"

    Çiftin oğulları, 4 yaşına bastı. İkili, çocuklarının doğum gününü organize ettikleri sürpriz bir parti ile kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Sağyaşar, gönderisine, "Can'ım oğlum bugün 4 yaşında!" notunu düştü.

    37 yaşındaki Şendil de aynı kareyi Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Burak Sağyaşar: Can ım oğlum bugün 4 yaşında #1

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