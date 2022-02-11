Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil evliliklerini anlattı

13 yıldır evli olan Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar'dan samimi aşk itirafları...

Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar 2009’da aşk yaşamaya başlamış, 2016’da evlenmişti.

Bir erkek çocukları bulunan ünlü çift, ‘14 Şubat Sevgililer Günü’ için bir dergiye bilikte röportaj verdi.

"UÇMAK GİBİ"

Hatice Şendil, “Aşk bize göre; uçmak gibi. Öyle derin bir haz, göğsüne dolan ve yakan bir nefes gibi. 13 yılda tüm mevsimleri yaşadık, hiç kolay olmadı. Biz birbirinden vazgeçmeyen ve birbirini tamamen özgür bırakan bir çiftiz” dedi.

Burak Sağyaşar da şöyle konuştu: “İlk görüşte aşık olduk. Onu gördüğüm an tamamlandığımı hissettim. Zamanla demlendik, kök saldık. Birçok sorun ve zorluğun üstesinden geldik. Ders aldık, öğrendik, geliştik.”