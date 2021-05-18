Burak Sergen, diziye dönüyor

Bir aydır yoğun bakımda kalan sonrasında normal odaya alınan Burak Sergen'den sevindiren haber geldi.

Koronavirüse yakalanan oyuncu Burak Sergen’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgi geldi.

VİDEOYLA KATILACAK

Normal odaya alınan ve sağlığı günden güne iyiye giden Burak Sergen’in, rol aldığı “Sadakatsiz” dizisinin yarın yayınlanacak yeni bölümüne videoyla katılacağı, ailesiyle rol gereği görüntülü sohbet edeceği öğrenildi.

"DURUMU İYİ"

Sergen’in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi: “Artık COVID bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda COVID’in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi.”