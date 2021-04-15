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    Burak Sergen, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda

    Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı Burak Sergen, yoğun bakıma alınmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 09:09
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    Burak Sergen, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda

    Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran usta oyuncu Burak Sergen'in, akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastaneye yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklanmıştı.

    Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son bilgi Sadakatsiz'in yapım firması Medyapım'dan geldi.

    "KOROAVİRÜSE YAKALANDI"

    Sergen'in koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen açıklamada "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in covid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

    Burak Sergen, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda #1

    Geçtiğimiz gün Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor." açıklamasını yapmıştı.


    Burak Sergen, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda #2

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