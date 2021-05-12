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- Burak Sergen normal odaya alındı
Burak Sergen normal odaya alındı
Nisan ayından beri koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımda olan Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber geldi.
- Haber Merkezi
- 12.05.2021 - 10:38
- Güncelleme : 12.05.2021 - 10:47
Başarılı oyuncu Burak Sergen, nisan ayında evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
12 nisanda koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
TV100'de yer alan habere göre; sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı. Ziyaret yasağı olduğu için kimseyle görüştürülmeyen Sergen'in önümüzdeki hafta taburcu olması bekleniyor.
OĞLU DA KORONA OLDU
Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen de geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve hafif şekilde atlatmıştı.