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    Burak Sergen normal odaya alındı

    Nisan ayından beri koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımda olan Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 10:47
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    Burak Sergen normal odaya alındı

    Başarılı oyuncu Burak Sergen, nisan ayında evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

    ENTÜBE EDİLMİŞTİ

    12 nisanda koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti.

    YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

    TV100'de yer alan habere göre; sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı. Ziyaret yasağı olduğu için kimseyle görüştürülmeyen Sergen'in önümüzdeki hafta taburcu olması bekleniyor.

    Burak Sergen normal odaya alındı #1

    OĞLU DA KORONA OLDU

    Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen de geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve hafif şekilde atlatmıştı.

    Burak Sergen normal odaya alındı #2

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