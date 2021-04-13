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    Burak Sergen yoğun bakıma alındı

    Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, dün evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 07:35
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:10
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    Burak Sergen yoğun bakıma alındı

    Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Burak Sergen, dün evinde rahatsızlandı.

    Apar topar ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

    YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

    Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Burak Bey'in iki koronavirüs testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler."

    Burak Sergen yoğun bakıma alındı #1


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