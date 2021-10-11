Burak Sergen'den eşi Nihan Ünsal'a uzaklaştırma kararı

Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü'sü Burak Sergen kendisine ihanet ettiğini belirterek boşanma davası açtığı eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve 46 gün boyunca tedavi gören oyuncu Burak Sergen'i, dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal İzmirli iş insanı Özer Kaçmaz’la aldattı.

Fotoğraflarla kanıtlanan aldatma sonrası Burak Sergen, boşanma davası açtığı eşine, şimdi de uzaklaştırma kararı aldırdı.

TEDBİRLERE UYMAZSA 3 İLA 30 GÜN ARASINDA HAPİS CEZASI ALACAK

Burak Sergen’in, Nihan Ünsal'a karşı açtığı boşanma davasında mahkeme; 6284 Sayılı Kanun kapsamında tedbir alarak Nihan Ünsal'ın, Burak Sergen’e herhangi bir iletişim aracı ile ulaşmasını, evine ve çalışma alanı olan setlere yaklaşmasını yasakladı.

Nihan Ünsal bu tedbirlere uymazsa; 3 ila 30 gün arasında zorlama hapsine çarptırılacak.

EVLİLİKLERİ 1 YILI DOLDURMADIĞI İÇİN ANLAŞMALI BOŞANAMIYORLAR

Öte yandan Burak Sergen ile Nihan Ünsal’ın evliliği henüz 1 yılını doldurmadığı için tarafların anlaşma olarak boşanma hakları bulunmuyor.



