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    Burak Yılmaz 20 milyon liralık ev alıyor

    Dünyaca ünlü futblcu Burak Yılmaz, Bodrum'dan villa almaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 07:51
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    Burak Yılmaz 20 milyon liralık ev alıyor

    Fransa’nın Lille takımında top koşturan milli futbolcu Burak Yılmaz, kazancını gayrimenkule yatırıyor.

    2 MİLYON EURO

    Futbolcu son olarak Bodrum-Demirbükü’nde bulunan Gönülbükü Konakları’ndan ev baktı ve 2 milyon euro (20 milyon lira) değerindeki bir villayı çok beğendi.

    Yılmaz’ın ev sahibiyle el sıkıştığı ve yakında işlemleri başlatacağı söyleniyor.

    3. ÇOCUK YOLDA

    Eski eşiyle yeniden barışan Yılmaz, 3. kez baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü futbolcunun Derin ve Nazlı adında iki kızı var.

    Burak Yılmaz 20 milyon liralık ev alıyor #1

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